Curling, Europei 2018: le partite dell’Italia di oggi (18 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 18 novembre si disputa la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia maschile non vuole più fermarsi dopo i successi di ieri contro Olanda e Svizzera ma contro la Norvegia servirà una clamorosa impresa, gli azzurri cercheranno di mettere in difficoltà la corazzata nordica per continuare a inseguire il sogno della semifinale. L’Italia femminile dovrà rialzare la testa dopo la sconfitta di ieri contro la Svizzera, le ragazze saranno impegnate prima contro la Russia e poi contro la Germania.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite che l’Italia giocherà oggi (domenica 18 novembre) agli Europei 2018 di curling. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 18 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Russia (femminile)

13.00 Italia vs Norvegia (maschile)

18.00 Italia vs Germania (femminile)













Foto: WCF