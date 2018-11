Curling, Europei 2018: Italia-Scozia 7-9. Altra sconfitta per le azzurre

Quarta partita giocata e quarta sconfitta per l’Italia femminile agli Europei 2018 di curling a Tallinn (Estonia). Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei e Federica Ghedina sono state superate 9-7 dalle campionesse in carica della Scozia. Si tratta probabilmente della migliore partita dalle azzurre, visto che hanno tenuto testa a delle avversarie molto forti, ma ancora una volta è mancato il guizzo nel momento chiave. Per sperare nella salvezza bisognerà per forza battere questa sera la Finlandia, che ha ottenuto un solo successo fino ad ora.

La Scozia apre con il vantaggio dell’hammer e realizza due punti, mentre l’Italia ne fa uno nel secondo end. Nel terzo le scozzesi fanno altre due marcature, ma le azzurre reagiscono alla grande con altrettante nel quarto e poi riescono a rubare la mano in quello successivo. All’intervallo il punteggio è quindi in parità sul 4-4.

Nella ripresa continua a regnare l’equilibrio, nella sesta mano la Scozia segna un punto e ne arrivano poi due per parte nei successivi. Nella nona Zappone piazza al centro la sua ultima stone e ristabilisce la parità sul 7-7. Ci si gioca quindi tutto nell’ultimo end, in cui le scozzesi sfruttano perfettamente l’hammer e realizzano i due punti decisivi per la vittoria.













Foto: WCF