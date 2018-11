Curling, Europei 2018: Italia in semifinale! Quando si gioca e qual è l’avversario? Data, programma, orario e tv

L’Italia maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri sono tra le quattro grandi del Vecchio Continente e possono così lottare per la conquista della medaglia, Joel Retornaz e compagni sono riusciti in una nuova magica impresa dopo aver partecipato alle Olimpiadi e ora non vogliono più fermarsi.



La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al podio e ora attende di conoscere quale sarà l’avversaria nella semifinale che si disputerà giovedì 22 novembre (ore 18.00). L’Italia occupa attualmente la seconda posizione in classifica ma manca ancora una giornata al termine del round robin e dunque possono ancora mescolarsi le posizioni tra Italia, Svezia, Scozia (già certe della qualificazione) e la quarta semifinalista che sarà una tra Norvegia e Germania.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario della semifinale dell’Italia maschile agli Europei 2018 di curling e il possibile avversario.

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE:

18.00 Semifinale Europei curling

COME VEDERE LA SEMIFINALE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING:

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Europea ma non si sa su quale delle due semifinali verranno concentrate le telecamere.

QUALE SARA’ L’AVVERSARIO DELL’ITALIA?

L’Italia attende di scoprire il proprio avversario nella semifinale: potrà essere uno tra Svezia, Scozia, Germania, Norvegia. Gli azzurri all’ultimo turno incroceranno la Russia mentre la Scozia se la dovrà vedere con la Finlandia. La semifinale tra Italia e Scozia è la più probabile, gli azzurri però in caso di sconfitta potrebbero scivolare al quarto posto e dunque incrociare la Svezia (le altre due partite sono Norvegia-Svizzera e Germania-Svezia). Più improbabili le sfide con Germania o Norvegia (Italia e Scozia dovrebbero perdere, teutonici e nordici dovrebbero vincere ed essere secondi o terzi).













Foto: WCF