Curling, Europei 2018: Italia-Finlandia 5-6. Azzurre sconfitte sul filo di lana

Arriva una nuova sconfitta per l’Italia femminile agli Europei di curling 2018. Le azzurre sono state sconfitte dalla Finlandia per 5-6 dopo aver tenuto duro per tutto l’incontro, terminato con un beffardo ultimo end, e restano dunque ancora senza vittorie in quest’edizione.

La sfida si rivela molto incerta fin dall’inizio: nel primo end, Kauste mette subito la Finlandia in posizione di vantaggio, ma nel terzo sbaglia e consente a Zappone di portare l’Italia sul 2-1. Si va avanti, poi, con una specie di elastico per tutto il tempo: le varie guardie azzurre del quinto end non servono a evitare il 2-2, poi Zappone porta le sue compagne sul 3-2 e vede Kauste compiere un errore che sembra poter dare, finalmente, uno slancio decisivo alle azzurre. Non è così: nell’ottavo end la Finlandia pareggia subito con una giocata da due punti. Sono ancora le nostre a sapersi incuneare in mezzo alle stone finlandesi per il 5-4 col quale si arriva all’ultimo end. La Finlandia è brava fin da subito a creare le condizioni per due punti; nonostante tutti gli sforzi, le azzurre non riescono a evitare che Kauste finisca l’opera con una bocciata che toglie di mezzo l’unica stone italiana rimasta in zona punto, per consentire alle nordiche di mettere a segno quanto serve per il 5-6 con cui si chiude l’incontro.













Foto: WCF