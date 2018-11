Curling, Europei 2018: colpaccio Italia, sconfitta la Svizzera all’extra-end. Magia degli azzurri

L’Italia continua a vincere agli Europei 2018 di curling che sono incominciati oggi a Tallinn (Estonia): dopo il bel successo ottenuto in mattinata contro l’Olanda per 10-6, gli azzurri si sono replicati nella durissima sfida contro la quotata Svizzera e hanno festeggiato all’extra-end imponendosi per 7-6. Si tratta un’affermazione fondamentale per la nostra Nazionale che ora può guardare con fiducia all’imminente futuro, l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali non è più un miraggio ma naturalmente bisognerà continuare a esprimersi su questi livelli. L’Italia si trova in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Scozia e Finlandia.



Il nostro quartetto (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin) ha giocato una partita tutto cuore come ci aveva abituato durante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, non ha tremato contro un avversario di assoluto spessore e tra i favoriti per le medaglie, mostrando grandissima caparbietà e una superlativa tenuta mentale per avere la meglio al supplementare. Avvio in apnea perché gli elvetici sono di mano nel primo end ma li costringiamo allo 0-0 come nella seconda frazione, poi nella terza ripresa arriva la magia del nostro skip che trova un colpaccio da due punti.

De Cruz e compagni non sbagliano però nel turno successivo e ci rifilano un pesante 3-0, obbligandoci poi a marcare un punto nel quinto end (3-3 all’intervallo). Qui arriva la magia dell’Italia che ruba due mani consecutive (5-3) e saliamo sul 6-4 prima dell’ultimo end. L’Italia commette però delle sbavature, la Svizzera alza il tiro e riesce a trovare un insperato pareggio (6-6). All’extra-end gli azzurri ci arrivano di mano e non sbagliano praticamente nulla, Retornaz ha un ultimo tiro facile e concretizza.

RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA:

Norvegia-Olanda 8-7

Svizzera-Italia 6-7

Finlandia-Svezia 1-9

Polonia-Russia 8-4

Scozia-Germania 8-3

CLASSIFICA:

Italia 2

Scozia 2

Svezia 2

Finlandia 1

Germania 1

Norvegia 1

Polonia 1

Olanda 0

Russia 0

Svizzera 0













Foto: WCF