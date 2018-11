Curling, Europei 2018: Italia-Olanda 10-6. Gli azzurri dominano nel primo dei due match odierni

Vittoria convincente dell’Italia maschile all’esordio negli Europei di curling: gli azzurri demoliscono l’Olanda per 10-6 in nove end, con un piccolo passaggio a vuoto soltanto nel corso del settimo, nel corso del quale subiscono tre punti, in un momento della gara nel quale, è bene dirlo, erano già abbondantemente avanti. Si replica nel tardo pomeriggio contro la Svizzera.

L’Italia parte con il vantaggio dell’ultima stone nel primo end e capitalizza cogliendo il primo punto. Tattica magistrale nel secondo segmento e così gli azzurri rubano la mano andando a segno e portandosi sul 2-0. Nel terzo parziale gli olandesi invece concretizzano l’ultimo tiro e dimezzano il ritardo.

Il quarto end fa da spartiacque nella partita: home affollata sin da subito ed il nostro skip Joel Retornaz schianta gli avversari con gli ultimi due tiri portando a casa un big end da quattro punti, salendo 6-1. Gli Orange non vanno oltre il punto con l’ultima stone nel parziale successivo e a metà gara gli italiani guidano 6-2.

Nella sesta ripresa ecco altri due punti azzurri, che però poi concedono ben tre marcature agli olandesi nel settimo end. Retornaz e soci resettano tutto e riprendono a martellare, trovando i due punti che in sostanza chiudono la contesa nell’ottavo parziale. Ancora una volta gli olandesi realizzano soltanto un punto con l’ultima stone e così al termine del nono end, sotto 10-6, e dovendo tirare per primi, gli olandesi stringono la mano agli azzurri e concedono la vittoria.













Foto: WCF