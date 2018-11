Curling, Europei 2018: azzurre, un cuore immenso! Battuta la Danimarca all’extra-end, domani in palio la salvezza!

Proprio quando eravamo sull’orlo del baratro e tutto sembrava essere perduto, proprio quando la retrocessione in Serie B sembrava materializzarsi, l’Italia femminile batte un colpo agli Europei 2018 di curling e supera la Danimarca per 7-6 all’extra-end: le azzurre conquistano la seconda vittoria nella rassegna continentale che si sta disputando a Tallinn (Estonia) e rimangono in corsa per la salvezza.

Una sconfitta ci avrebbe condannato al ritorno in cadetteria dopo tre anni tra le grandi (dodici mesi fa conquistammo anche il bronzo), questo successo ci tiene in vita e ci permette di sperare ancora nella permanenza nella massima categoria: domani all’ora di pranzo dovremo imporci sulla Lettonia per agguantare la baltiche a quota tre vittorie insieme alla vincente di Repubblica Ceca-Finlandia e alla Danimarca se dovesse perdere contro la Russia, a quel punto vedremo come si spezzerà il pari merito.



La partita di oggi è stata letteralmente pazzesca, il nostro quartetto ha messo tutto il cuore sul ghiaccio e non si è arreso fino all’ultimo secondo, anche quando tutto sembrava perduto. Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei, Federica Ghedina hanno dato l’anima in questo incontro e non si sono mai date per vinte, riuscendo a imporsi in maniera rocambolesca. Dopo due mani nulle, Madeleine Dupont e compagne passano in vantaggio con un convincente 2-0 ma le azzurre reagiscono prontamente e pareggiano i conti (2-2 dopo quattro end) riuscendo addirittura a rubare la mano per involarsi sul 4-2 all’intervallo. In quel momento, però, la luce sembra spegnersi e la nostra Nazionale va in totale confusione: concede un punto alle avversarie nel sesto end, poi perde due mani consecutive (1-0 e 2-0) e così si trova sotto 6-4 dopo otto end.

La Serie B sembra vicina ma Zappone e compagne invertono la rotta: di grinta riescono a salvare la propria mano nel nono end (1-0) e poi la rubano in maniera incredibile nel decimo ottenendo un insperato 6-6 che vale l’extra-end. Nel supplementare la Danimarca ha il vantaggio dell’ultimo tiro ma l’imprecisione finale permette all’Italia di esultare.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA:

Scozia-Russia 7-8

Repubblica Ceca-Lettonia 4-7

Svezia-Finlandia 8-2

Danimarca-Italia 6-7

Germania-Svizzera 4-10

CLASSIFICA:

1. Svizzera 8

2. Svezia 6

3. Germania 5

4. Russia 5

5. Scozia 4

6. Danimarca 3

6. Lettonia 3

8. Repubblica Ceca 2

8. Finlandia 2

8. Italia 2













Foto: WCF