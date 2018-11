CSKA Mosca-Roma, Champions League 2019: la Roma vola a Mosca per lo scontro diretto decisivo in ottica qualificazione

Il momento della verità è arrivato: la Roma si gioca le proprie chance di passare la fase a gironi della Champions League 2018-2019 nella difficile trasferta moscovita contro il CSKA. Il “Luzhniki” di Mosca sarà la sede di un vero e proprio spareggio per la qualificazione agli ottavi, con i giallorossi che dovranno dare seguito alle due vittorie consecutive casalinghe ottenute con i russi e con i cechi del Viktoria Plzen per avvicinare notevolmente il primo obiettivo stagionale. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco non sta attraversando un periodo molto positivo specialmente in campionato, in cui ormai non vince da un mese ed occupa una modesta nona posizione in classifica con 16 punti dopo 11 giornate, a -5 dal quarto posto del Milan. In Europa i giallorossi hanno bucato solo la sfida d’esordio in trasferta a Madrid (perdendo 0-3 con il Real), poi hanno ingranato le marce alte nelle due sfide da vincere a tutti i costi ottenendo sei punti con uno score di otto gol fatti e nessuno subito.

Di Francesco confermerà il 4-2-3-1 con Pellegrini da trequartista che è stato testato per la prima volta proprio in Champions nella seconda giornata con ottimi riscontri, mentre sugli esterni dovrebbero agire Kolarov ed El Shaarawy a sinistra e Florenzi e Under a destra. Non convocato il capitano Daniele De Rossi a causa di un problema al ginocchio accusato nella trasferta di Napoli, la linea mediana sarà composta da Cristante e Nzonzi, mentre i due centrali difensivi dovrebbero essere Fazio e Manolas, con quest’ultimo che è stato recuperato in extremis proprio per la delicata trasferta di Coppa. Una delle chiavi della partita ed in generale della stagione romanista sarà il rendimento di Edin Dzeko, chiamato ad incidere e a concretizzare con maggiore efficacia le occasioni che i compagni riescono a creare per lui soprattutto in campionato. L’attaccante bosniaco infatti si è ben comportato nel girone d’andata del gruppo G e si trova addirittura in testa alla classifica marcatori della Champions League con cinque gol insieme a Lionel Messi e davanti a Paulo Dybala con quattro. Il CSKA Mosca si trova in terza posizione del raggruppamento con 4 punti ottenuti grazie alla vittoria casalinga con il Real Madrid e al pareggio in Repubblica Ceca con il Viktoria Plzen, ma non è in un buon periodo di forma come testimoniano le ultime uscite in campionato, in cui ha vinto solo una delle ultime quattro partite ed ora si trova in quinta piazza a -11 dalla vetta. La sfida si preannuncia molto tesa ed equilibrata, con la Roma che dovrà far valere la propria superiorità tecnica nei confronti di una compagine molto solida e difficilissima da battere in casa.













Foto: Bestino Shutterstock.com