Basket, Champions League 2018-2019: Avellino attende il Banvit, trasferta turca per Bologna sul campo del Besiktas

Doppia sfida turca per Avellino e Bologna nella 5a giornata della fase a giorni della Basketball Champions League 2018-2019. Domani, mercoledì 7 novembre, la Virtus scenderà in campo alle 18.00 contro il Besiktas nel tentativo di rimanere in testa a punteggio pieno nel gruppo D. La Sidigas, reduce dalla prima sconfitta europea contro l’UCAM Murcia, affronterà in casa alle 20.30 l’insidioso Banvit, diretta concorrente per il passaggio del turno.

Trasferta più insidiosa di quanto lascerebbe intendere la classifica quella che attende la Virtus Bologna in quel di Istanbul. La formazione di Stefano Sacripanti viaggia a punteggio pieno, ma ha affrontato sino ad ora le squadre meno competitive del girone e nell’ultima giornata ha faticato più del previsto contro i tedeschi del Bayreuth. Al contrario il Besiktas, che arriva da tre sconfitte consecutive, ha ceduto solo nel finale la scorsa settimana contro i greci del Promitheas Patras, primi in compagnia di Bologna.

La Virtus dovrà fare attenzione a diversi giocatori che hanno militato nel campionato italiano come il croato Ivan Buva (ex Cantù e Avellino), miglior realizzatore della squadra con 17 punti di media. Occhi puntanti anche sugli statunitensi Joe Alexander (una stagione a Sassari, nel 2015-2016), Jason Rich (lo scorso anno ad Avellino, ma visto anche a Cantù e Cremona) e Kyle Gibson (a Pistoia nel 2013-2014 e alla Virtus Roma l’anno successivo). Un altro potenziale pericolo per Bologna sarà Robin Benzing, nazionale tedesco che in questa competizione sta tirando con il 50% dall’arco dei tre punti. Una vittoria sarebbe importante per affrontare con maggior serenità le prossime sfide, decisive per il passaggio del turno.

Partita ostica anche per la Sidigas Avellino. La formazione turca del Banvit, finalista della Champions League nella stagione 2016-2017, ha gli stessi punti degli irpini nel gruppo A con tre vittorie e una sconfitta. La squadra guidata da Nenad Vucinic dovrà fare attenzione alla forza sotto canestro degli avversari, primi nella competizione per numero di rimbalzi presi. I pericoli principali in questo senso saranno gli americani Jordan Morgan (visto alla Virtus Roma nella stagione 2014-2015) e Devin Oliver, che viaggiano ad una media di 8.3 rimbalzi a testa a partita.

La formazione italiana dovrà tenere d’occhio anche Sehmus Hazer e Ridvan Oncel, giovani promesse del basket turco (il primo partito molto bene in questa stagione con 12.3 punti di media a partita), e lo statunitense Marcus Thornton, vecchia conoscenza del basket italiano (a Pesaro nella stagione 2016-2017). Avellino dovrà cercare di far valere la propria superiorità in fase offensiva (la Sidigas è il secondo miglior attacco del torneo con 92.5 punti di media) per cercare di portare a casa un importante successo in ottica qualificazione.