Croazia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2019: programma, orario e tv

Si apre il periodo dell’ultima finestra dedicata alle qualificazioni agli Europei femminili di basket del 2019. L’Italia affronta le ultime due partite del girone H contro Croazia e Svezia forte di tre vittorie ed una sola sconfitta.

Le azzurre cominceranno affrontando la Croazia nella sera di sabato a Slavonski Brod. La domanda che tutti si pongono è: la squadra allenata da Marco Crespi sarà in grado di tenere a bada Marija Rezan, che tanto male ha fatto alla Nazionale all’andata con 35 punti? La risposta è demandata al futuro. Nel frattempo, le azzurre possono contare sulla presenza di Giorgia Sottana e Cecilia Zandalasini, che sono tornate a formare il duo di Schio al Fenerbahce sotto la guida dell’allenatrice francese Valerie Garnier. Fatta salva l’assenza di Caterina Dotto, che con ogni probabilità ha lasciato la stagione con un bruttissimo infortunio in campionato, c’è da verificare se anche la sorella Francesca, per un problema di minor entità, ma comunque da non sottovalutare, dovrà saltare una o entrambe le partite in arrivo.

Croazia-Italia si giocherà alle ore 19 di sabato 17 novembre. Sky Sport non ha ancora comunicato il canale sul quale trasmetterà la diretta televisiva dell’incontro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della partita, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 17 NOVEMBRE

Ore 19:00 Croazia-Italia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo