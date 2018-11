Classifica Mondiale finale MotoGP 2018: Marc Marquez campione, Doviziozo e Valentino Rossi secondo e terzo

La stagione 2018 del Mondiale di MotoGP va in archivio e, come era già noto, Marc Marquez conclude davanti a tutti. Una chiosa un po’ amara vista la caduta di Valencia (Spagna) che però non cambia nulla. In seconda e terza piazza Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che conclude nella top-3 nonostante la caduta in Spagna. Un “Dottore” che ha potuto sfruttare a sua volte della scivolata del teammate Maverick Vinales.

LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE MOTOGP 2018

1 MARQUEZ Marc SPA 321

2 DOVIZIOSO Andrea ITA 245

3 ROSSI Valentino ITA 198

4 VIÑALES Maverick SPA 193

5 RINS Alex SPA 169

6 ZARCO Johann FRA 158

7 CRUTCHLOW Cal GBR 148

8 PETRUCCI Danilo ITA 144

9 LORENZO Jorge SPA 134

10 IANNONE Andrea ITA 133

11 PEDROSA Dani SPA 117

12 BAUTISTA Alvaro SPA 105

13 MILLER Jack AUS 91

14 ESPARGARO Pol SPA 51

15 MORBIDELLI Franco ITA 50

16 SYAHRIN Hafizh MAL 46

17 ESPARGARO Aleix SPA 44

18 SMITH Bradle GBR 38

19 RABAT Tito SPA 35

20 NAKAGAMI Takaaki JPN 33

21 REDDING Scott GBR 20

22 PIRRO Michele ITA 14













