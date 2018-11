MotoGP, risultato GP Valencia 2018: Andrea Dovizioso trionfa nella gara delle cadute. Valentino Rossi sogna a lungo, poi scivola

E’ di Andrea Dovizioso il trionfo dell’ultima gara del Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia (Spagna), in una gara condizionata dalla pioggia che ha costretto la Race Direction a sospendere la corsa e riavviare una nuova procedura di partenza, la Ducati del forlivese centra il bersaglio grosso davanti allo spagnolo Alex Rins (+2″750) e all’altro iberico della KTM Pol Espargarò (+7″406). Tante le vittime eccellenti: Valentino Rossi, a lungo in lizza per il successo, è scivolato, chiudendo 13° mentre ha dovuto concludere anzitempo la propria gara il campione del mondo Marc Marquez, protagonista di una caduta. Degni di nota il quarto posto di Michele Pirro (Ducati) e il quinto dell’iberico Daniel Pedrosa (Honda), che conclude qui la propria carriera.

RINS SUBITO IN FUGA – Partenza subito favorevole alla Suzuki di Rins che fin dalla prima curva fa una gran differenza, andando in fuga. Alle sue spalle Dovizioso sulla Ducati e Espargarò sulla KTM vanno fortissimo, a precedere Marquez mentre il poleman Vinales fatica a trovare il feeling con il bagnato. Da par suo Rossi, dalla 16esima casella, si porta in ottava piazza, trovandosi piuttosto bene in queste condizioni (bagnato).

LA CADUTA DI MARQUEZ – Lo spagnolo della Yamaha affonda e finisce anche alle spalle del suo compagno di squadra in settima posizione. Rins continua ad inanellare giri inarrivabili mentre l’intensità della pioggia aumenta. Sono piloti eccellenti a farne le spese nel giro di poche tornate: Petrucci e Miller (Ducati Pramac), Iannone (Suzuki) e soprattutto Marquez finiscono in terra. Per lo spagnolo il solito problema alla spalla sinistra che lo costringerà ad un intervento chirurgico a dicembre.

BOTH Marquez and Pol Espargaro go down in separate incidents!😱

Pol has rejoined but Marquez is OUT and looks to have hurt that shoulder again!

Rins still leads from Dovizioso and Rossi! #ValenciaGP pic.twitter.com/4tcruje7Az

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 18, 2018