Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018: Mikaela Shiffrin prende il comando davanti a Worley e Holdener, quarta Brignone

Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Levi (clicca qui per la cronaca), in Finlandia, primo appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 e vola al comando della classifica generale. La statunitense stacca Tessa Worley di 60 punti, mentre in terza posizione si porta l’elvetica Wendy Holdener, che scavalca la nostra Federica Brignone.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO 2018

1 MIKAELA SHIFFRIN USA 160 PUNTI

2 TESSA WORLEY FRA 100 PUNTI

3 WENDY HOLDENER SVI 81 PUNTI

4 FEDERICA BRIGNONE 80 PUNTI

5 PETRA VLHOVA SVK 80 PUNTI

6 BERNADETTE SCHILD AUS 70 PUNTI

7 FRIDA HANSDOTTER SVE 56 PUNTI

8 VIKTORIA REBENSBURG GER 50 PUNTI

9 KATHARINA LIENSBERGER AUS 47 PUNTI

10 RAGNHILD MOWINCKEL NOR 45 PUNTI

CLASSIFICA SLALOM SPECIALE 2018

1 MIKAELA SHIFFRIN USA 100 PUNTI

2 PETRA VLHOVA SVK 80 PUNTI

3 BERNADETTE SCHILD AUS 60 PUNTI

4 FRIDA HANSDOTTER SVE 50 PUNTI

5 WENDY HOLDENER SVI 45 PUNTI

6 ANNA SWENN LARSON SVE 40 PUNTI

7 HATHARINA GALLHUBER AUS 36 PUNTI

8 KATHARINA LIENSBERGER AUS 32 PUNTI

9 MICHELLE GISIN SVI 29 PUNTI

10 ERIN MIELZYNSKI 24 PUNTI

..

18 IRENE CURTONI 13 PUNTI

19 CHIARA COSTAZZA 12 PUNTI

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mikaela Shiffrin cristiano barni / Shutterstock.com