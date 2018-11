Civitanova-Perugia, SuperLega volley 2018-2019: oggi il big-match. Programma, orario d’inizio e tv (1° novembre)

Oggi giovedì 1° novembre si gioca Civitanova-Perugia, match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, si sfidano le prime due della classifica che si presentano all’appuntamento a punteggio pieno: la supersfida tra la Lube e i Block Devils è ormai diventata una grande classica della nostra pallavolo, nella passata stagione le due formazioni si sono affrontate nelle Finali Scudetto e di Coppa Italia che sono sempre state vinte dagli umbri. I cucinieri cercheranno di invertire la rotta, chi vince oggi balza al comando in solitaria e potrà già guidare le operazioni anche se siamo soltanto all’inizio di una stagione che si preannuncia davvero infinita e logorante.

Da una parte le bordate di Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov supportati da un centrale di lusso come Simon e da un altro martello come Leal, dall’altra il fenomeno Leon e l’opposto Aleksandar Atanasijevic: ne vedremo davvero delle belle, in questo giorno di festa tutti gli appassionati della grande pallavolo potranno gustarsi un big match imperdibile, il meglio che il nostro campionato possa offrire in questo momento.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Perugia, match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 1° NOVEMBRE:

16.00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

CIVITANOVA-PERUGIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere