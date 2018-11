LIVE Civitanova-Perugia, SuperLega volley in DIRETTA: big match stellare, sfida da urlo tra Juantorena e Leon

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, big match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena lo scontro diretto tra le prime due della classifica, le grandi favorite dello scudetto che si presentano all’appuntamento da imbattute: si preannuncia grande spettacolo tra due autentiche corazzate che si daranno battaglia a suon di grandi cannonate, impianto sold out in questo giorno di festa e show assoluto in campo per una grande classica della nostra pallavolo visto che le due formazioni si sono sfidate nelle finali della passata stagione.

Da una parte la Lube trascinata da Osmany Juantorena, Leal e Simon mentre dall’altra i Block Devils del fenomeno Leon ma anche di Aleksandar Atanasijevic. La compagine di Lorenzo Bernardi parte con i favori del pronostico ma gli uomini di Medei hanno le carte in regola per un colpaccio casalingo e per cercare il primo allungo in classifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, big match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













