Civitanova-Modena, Champions League volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi giovedì 22 novembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti del girone, le due compagini italiane inseguono una vittoria importantissima nella corsa verso il primo posto che garantisce la qualificazione ai quarti di finale. Le due squadre si sono già sfidate domenica pomeriggio in campionato con il successo della Lube al PalaPanini, stasera si gioca a campi inversi e i cucinieri sperano di replicare l’esito dell’incontro di SuperLega ma gli emiliani hanno tutte le carte in regola per imporsi.



Si preannuncia un incontro estremamente combattuto e avvincente in cui può succedere di tutto, aperto davvero a ogni risultato. Civitanova si affida alla classe di Osmany Juantorena, alle bordate di Tsvetan Sokolov, alla regia di Bruninho. Modena replicherà con Ivan Zaytsev pronto per una grande serata insieme a Micah Christenson, Tine Urnaut, Max Holt.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena

CIVITANOVA-MODENA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













