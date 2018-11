Ciclocross, Europei 2018: tripletta olandese al femminile. Annemarie Worst batte Marianne Vos e Denise Betsema, settima Alice Maria Arzuffi

Podio tutto olandese nella gara femminile Elite degli Europei di ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Le padrone di casa hanno dominato questa rassegna continentale con la medaglia d’oro conquistata dalla 22enne Annemarie Worst, che si impone sulla grande favorita Marianne Vos e su Denise Betsema. Rimane invece giù dal podio la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Protagonista della gara anche l’azzurra Alice Maria Arzuffi, che ha chiuso in settima posizione.

Gara corsa su ritmi altissimi fin dalla partenza e si forma un quartetto al comando con Annemarie Worst, Marianne Vos, Sanne Cant e l’altra belga Ellen Van Loy. Nel secondo giro si riportano sulla testa Denise Betsema e la belga Loes Sels, mentre Alice Maria Arzuffi stacca le avversarie e si mette da sola all’inseguimento. In testa la velocità resta però alta e l’azzurra non riesce a rientrare, vedendo così sfumare il sogno di una medaglia.

L’azione decisiva arriva nel penultimo giro quanto Worst fa la differenza nel tratto tecnico e resta al comando in solitaria. Al suo inseguimento rimangono Vos e Betsema, mentre le altre atlete perdono contattato. Nell’ultimo giro Worst riesce a difendere il vantaggio e si prende così la vittoria più importante della sua carriera con 2” di margine su Vos, che batte in volata Betsema. A 10” arriva Cant, seguita dalle connazionali Van Loy a 31” e Sels a 37”. Settima quindi Arzuffi con 1’08” di ritardo. A completare la top 10 troviamo poi le britanniche Nikki Brammeier (1’16”) e Helen Wyman (1’21”) e un’altra belga, Laura Verdonschot (1’26”). L’altra azzurra in gara, Rebecca Gariboldi, chiude invece in 17ma posizione a 2’58”.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Hoebele – Own work, CC BY-SA 4.0, Link