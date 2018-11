Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2018: Denise Betsema centra la prima vittoria nel circuito, quinto posto per Alice Maria Arzuffi

Le olandesi continuano a dettare legge nella Coppa del Mondo di ciclocross. A Koksijde (Belgio), nella quinta tappa stagionale, si impone Denise Betsema, che a 25 anni coglie il primo successo nel circuito al termine di una grande gara. Alle sue spalle si piazzano la britannica Nikki Brammeier e la campionessa europea Annemarie Worst. Non riesce invece a confermarsi sul podio la nostra Alice Maria Arzuffi, che chiude al quinto posto.

Una gara molto combattuta che ha visto continui rimescolamenti di posizioni al comando. Nel primo giro hanno fatto la differenza la campionessa iridata Sanne Cant, Brammeier e Worst, che sono state poi raggiunte poco dopo dalla giovane stella olandese Ceylin Del Carmen Alvarado. Partenza invece più controlla per Arzuffi, che aveva circa 30” di ritardo. Nel terzo giro è arrivata la rimonta da dietro di Betsema, che è andata prima a raggiungere il gruppo di testa e poi a prendere il largo nella quarta tornata insieme a Brammeier. Ottima progressione anche di Arzuffi, che ha aumentato il ritmo, andando a superare le avversarie una dopo l’altra.

Nel tratto finale Betsema sferra l’attacco decisivo, stacca Brammeier e va conquistare la vittoria in solitaria con 8” di vantaggio sulla britannica. A 11” arriva Worst, che vince il duello olandese con Alvarado per il terzo gradino del podio. Quinto posto per Arzuffi, autrice di una gara in crescendo, staccata di 27” dalla vetta. Seguono poi tre belghe, Laura Verdonschot, sesta a 29”, Cant, che cede nel finale e chiude a 30” ed Ellen Van Loy, ottava a 44” insieme alla britannica Evie Richards. Completa la top 10 la 20enne olandese Fleur Nagengast a 1’03”. Solamente 12ma a 1’17’ invece Marianne Vos, che mantiene comunque la leadership della classifica generale con nove punti di vantaggio su Cant. Giornata no per l’altra azzurra in gara, la veterana Eva Lechner, che chiude 27ma a 2’59” dalla vetta.













Foto: Mariani Livephotosport