Ciclocross, Coppa del Mondo 2018-2019: a Tabor la quarta tappa stagionale. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi

Domani si svolgerà a Tabor (Repubblica Ceca) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo le emozioni degli Europei, si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale, che ha offerto duelli molti interessanti nei primi appuntamenti. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le ambizioni degli azzurri per la gara di Tabor.

Partiamo dal settore maschile dove l’olandese Mathieu Van Der Poel, reduce dal trionfo agli Europei, è pronto a imporre nuovamente la sua superiorità, conquistando il secondo successivo consecutivo dopo Berna. Il suo grande rivale, il belga Wout Van Aert, andrà invece a caccia della prima vittoria, dopo aver chiuso al secondo poste le prime tre tappe e anche la rassegna continentale. Chi proverà ad inerirsi in questo duello è l’attuale leader di Coppa del Mondo Toon Aerts, pronto a difendere la leadership. Tre azzurri in gara: Gioele Bertolini, che cercherà di dare una svolta ad una stagione fin qui sotto le aspettative, Lorenzo e Nicolas Samparisi.

Nella gara femminile sarà assente l’olandese Marianne Vos, attuale leader della classifica generale e vincitrice delle prime due tappe. Sarà quindi una grande occasione per la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica, per conquistare il successo e superare la rivale in classifica. La sua principale rivale dovrebbe essere la neocampionessa europea Annemarie Worst. La punta dell’Italia sarà Alice Maria Arzuffi, reduce dalla storica vittoria nel Superprestige di Gavere. La 23enne brianzola è pronta a confermarsi nuovamente ai vertici e compiere quell’ulteriore step necessario per salire sul podio anche in questo circuito. In gara troveremo anche la veterana Eva Lechner.













Foto: By Hoebele – Own work, CC BY-SA 4.0, Link