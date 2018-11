Caruana-Carlsen, Spareggio Mondiale scacchi 2018: orario d’inizio e come seguirlo in tv. Il programma e il regolamento

La giornata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018, può dare un nuovo Campione del Mondo agli scacchi oppure lasciare che resti in carica colui che già lo è. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, a Londra, si giocano il tutto per tutto negli spareggi a tempo veloce del match valevole per conquistare il titolo iridato.

12 partite non sono bastate, perché sono finite tutte patte: un record, perché mai era successo che in una sfida mondiale nessuno dei due giocatori fosse in grado di riportare una singola vittoria. L’equilibrio regnante tra i due giocatori è stato molto grande, anche se non sono mancate le occasioni per l’uno e per l’altro di passare in vantaggio: il norvegese l’ha avuta nella prima partita, dove non ha visto una continuazione vincente alla trentaquattresima mossa, mentre l’italoamericano ha avuto la sua migliore occasione alla sesta, anche se al suo buon vantaggio faceva da contraltare un finale difficile da vincere. Sarà una giornata lunga, ma se sarà lunghissima dipenderà dai due protagonisti: andranno oltre le partite rapid o si fermeranno lì? La risposta l’avremo tra poche ore, con la sola certezza che la prima partita rapid Carlsen la giocherà col Bianco.

Gli spareggi a tempo veloce del match mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si terranno oggi dalle ore 16. Di seguito il programma e il regolamento delle partite odierne:

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE

SPAREGGI RAPID

Ore 16 – Quattro partite con 25 minuti per giocatore più 10 secondi di incremento ad ogni mossa.

SPAREGGI BLITZ (LAMPO)

A seguire – Se nessuno dovesse prevalere negli spareggi rapid, si giocano due partite con 5′ a testa più 3 secondi di incremento. In caso di parità, si giocano altre due partite blitz, e così via fino all’eventuale quinta coppia di partite.

ARMAGEDDON

A seguire – Se, dopo 14 partite, la parità rimanesse tale, si arriverebbe alla vera ultima partita. L’Armageddon consiste in un incontro in cui il Bianco ha 5 minuti sull’orologio, ma deve obbligatoriamente vincere, e il Nero ne ha 4, ma può anche pattare. Si gioca senza incremento fino alla mossa numero 60, mentre dalla sessantunesima si aggiungono tre secondi. In caso di patta, il Nero viene dichiarato vincitore e dunque Campione del Mondo.