Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (28 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

L’ultimo giorno, l’ultima sfida. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana chiudono oggi il Campionato del Mondo di scacchi 2018 con gli spareggi a tempo veloce. Dopo aver chiuso sul 6-6, con dodici patte, la parte a cadenza classica, in un solo giorno si vedrà chi tra il norvegese e l’italoamericano è in grado di cavarsela meglio nel gioco rapido.

Mentre si avvicinano questi spareggi che per la seconda volta determinano un match iridato, andiamo a snocciolare qualche statistica in merito al match. Curiosamente, la partita più lunga è stata la prima, con 115 mosse, e la più corta è stata l’ultima, con 31. In termini di durata temporale, la prima si è snodata lungo sette ore, mentre all’estremo opposto l’undicesima è durata due ore e mezza. Ben poche le aperture usate, quattro: due volte l’Apertura Inglese, due volte la Difesa Russa, due volte il Gambetto di Donna Rifiutato (sempre con il Bianco nelle mani di Carlsen), e infine per sei volte la Difesa Siciliana (tutte le partite giocate da Caruana col Bianco, per farla breve). Il montepremi, dopo la fine delle speranze di vedere qualcuno vincere prima delle partite rapid, è stato ridistribuito con l’assegnazione del 55% dello stesso al vincitore e del 45% allo sconfitto.

Gli spareggi del match Carlsen-Caruana si giocheranno quest’oggi dalle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse. Di seguito tutti i link alle singole partite, certe o eventuali:

