Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (13 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Ore 16: si ricomincia. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, alla vigilia della quarta partita, sono ancora inchiodati sul risultato di parità, aggiornato a 1,5-1,5 dopo la patta nel terzo incontro del match valevole per determinare il Campione del Mondo di scacchi.

Per il momento, la più grande occasione rimane quella non concretizzata dal norvegese nella prima partita, in cui, col Nero, non ha visto una micidiale mossa di donna che avrebbe messo perlomeno in grandissima difficoltà l’italoamericano. Meno accesi il secondo e il terzo incontro, che insieme non hanno raggiunto il numero di mosse effettuate nel primo. Nel corso di questa fase iniziale del match si sono notati fin da subito alcuni elementi: Caruana, dopo lo shock (da cui si è salvato) della prima volta in una simile situazione, ha dimostrato quello che già si sapeva: è difficile sorprenderlo in apertura. Carlsen, invece, sembra sempre alla ricerca non già di un elemento tattico sul quale puntare per togliere risorse all’avversario, ma di un logoramento di puro stampo psicologico. Nella quarta partita sarà lui ad avere il Bianco, e sarà interessante scoprire se deciderà di restare fedele a 1. d4 oppure no. L’ultima volta che, contro Caruana, il Campione del Mondo ha giocato qualcosa di diverso da 1. d4 e 1. e4 è datata 2016: l’apertura giocata fu la Benko (1. g3), che prende il nome dal forte Grande Maestro ungherese degli Anni ’50 e ’60, il quale la utilizzò con profitto per sconfiggere sia Bobby Fischer che Mikhail Tal, uno futuro Campione del Mondo, l’altro passato, nel torneo dei Candidati del 1962.

La quarta partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22373?event=5&tour=123