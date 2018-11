Calendario Test Match Rugby, gli orari e il programma di tutte le partite del fine settimana (17-18 novembre). Come vederle in tv

Secondo appuntamento con i Test Match di rugby per questo intensissimo novembre. Un week-end pieno davvero di partite di livello stellare: andiamo a scoprire il programma e gli orari di tutte le sfide e come seguirle in TV.

Sabato 17 novembre

Romania v Stati Uniti, ore 13 (Bucarest)

Uruguay v Fiji, ore 14 (Hartpury College, Hartpury)

Italia v Australia, ore 15 (Stadio Euganeo, Padova) DMAX

Georgia v Samoa, ore 15 (Tbilisi)

Galles v Tonga, ore 15.30 (Principality Stadium)

Spagna v Namibia, ore 15:45 (Madrid)

Inghilterra v Giappone, ore 16 (Twickenham, Londra)

Scozia v Sudafrica, ore 18:20 (BT Murrayfield Stadium, Edimburgo) DAZN

Irlanda v Nuova Zelanda, ore 20 (Aviva Stadium, Dublino) DAZN

Francia v Argentina, ore 21:05 (Stade Pierre-Mauroy, Lille) Eurosport 2













