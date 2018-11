Calcio, stagione finita per Giacomo Bonaventura: il giocatore del Milan si opera negli Stati Uniti, 7-8 mesi di recupero

Una brutta tegola per il Milan e la Nazionale Italiana di calcio. Il centrocampista Giacomo Bonaventura dovrà operarsi al ginocchio sinistro. Si attendeva l’ufficialità di questa notizia, visto che era noto da diverse settimane che il calciatore rossonero non riuscisse a trovare una soluzione all’infiammazione cronica che lo aveva messo fuori causa già da diverso tempo. Criticità che richiederà dunque un intervento negli Stati Uniti e i tempi di recupero sono molto lunghi: si prevedono 7-8 mesi.

Fermo a quota 3 reti in otto partite in questo campionato, Bonaventura era uno dei calciatori su cui Rino Gattuso faceva il più alto affidamento. Guizzante come pochi e in grado di interpretare il ruolo di mezzala sinistra con grande qualità, Jack non potrà dare il suo contributo per tutta la stagione. Una defezione che sicuramente non farà piacere neanche a Roberto Mancini, tra gli estimatori del giocatore milanista. L’Italia, nel suo progetto qualità, avrebbe investito su Bonaventura. Ora, invece, si dovrà attendere.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com