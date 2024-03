Calcio, i convocati dell’Italia per le amichevoli negli USA: Spalletti chiama tre debuttanti

L’Italia giocherà un paio di amichevoli negli USA. Gli azzurri incroceranno il Venezuela nella giornata di giovedì 21 marzo a Fort Lauderdale e l’Ecuador domenica 24 marzo alla Red Bull Arena di Harrison (nell’area di New York). Il CT Luciano Spalletti ha convocato 28 calciatori, tra cui tre debuttanti in Nazionale maggiore: Raoul Bellanova (difensore del Torino), Michael Folorunsho (centrocampista del Verona) e Lorenzo Lucca (attaccante dell’Udinese).

Spicca l’assenza di Gianluca Scamacca, reduce da un gol determinante in Europa League con la maglia dell’Atalanta. Gli attesi Riccardo Calafiori, Micahel Kayode e Giovanni Fabbian sono stati selezionati con l’Under 21 per le qualificazioni agli Europei (impegni casalinghi contro Lettonia e Turchia).

Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere il portiere titolare, alle sue spalle figurano Marco Carnesecchi, Alex Meret e Guglielmo Vicario. In difesa spiccano gli interisti Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco. Spazio anche per Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham), Giovanni DI Lorenzo (Napoli) e Andrea Canbiaso (Juventus).

A centrocampo emergono gli interisti Nicolò Barella e Davide Frattesi, selezionato anche Jorginho dall’Arsenal, il romanista Lorenzo Pellegrini, lo juventino Manuel Locatelli e Giacomo Bonaventura dalla Fiorentina. In attacco non c’è spazio per Scamacca e per Immobile, riflettori su Federico Chiesa, Mateo Retegui e Nicolò Zaniolo, con Giacomo Raspadori, Mattia Zaccagni e Riccardo Orsolini a completare il reparto.

CONVOCATI ITALIA PER AMICHEVOLI NEGLI USA

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).