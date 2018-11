Calcio, Serie A 2019: i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina, Politano una conferma, portieri grandi protagonisti

In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica.

Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in questo fine settimana. Il primo in ordine di merito non può che essere Antonino La Gumina dell’Empoli. Il giovane attaccante nato a Palermo, già 2 presenze con la Nazionale Under 21, ha messo a segno la prima rete in Serie A avviando la rimonta dei toscani contro l’Atalanta. Schierato a sorpresa dal primo minuto da Iachini, La Gumina ha ripagato la fiducia dell’allenatore con un’ottima prova, rendendosi più volte pericoloso e propiziando anche l’autorete di Masiello per il momentaneo 2-2. La prestazione del giovane azzurro è indubbiamente un ottimo segnale per il movimento italiano, alla disperata ricerca di una prima punta su cui investire per il futuro.

Una bellissima conferma è arrivata invece da Matteo Politano. L’esterno dell’Inter è stato autore di una partita di altissimo livello contro il Frosinone uscendo tra gli applausi del pubblico di San Siro. Sfruttando la propria rapidità e l’abilità nell’uno contro uno, l’attaccante azzurro ha provocato due ammonizioni per i difensori avversari e ha fornito a Keita uno splendido assist per il 3-0.

Grandi protagonisti anche i portieri. Il veterano Stefano Sorrentino, 40 anni il prossimo marzo, ha salvato la porta del Chievo nel miracoloso 0-0 di Napoli con una prova di grande sicurezza, ben supportato dalla coppia di centrali difensivi composta da Luca Rossettini e Mattia Bani. Gianluigi Donnarumma ha tenuto in piedi un Milan incerottato nella delicata sfida con la Lazio e si è reso protagonista di un’autentica prodezza su un colpo di testa di Wallace al 26′ del secondo tempo, sul risultato di 0-0. Ottima partita infine anche per Emil Audero della Sampdoria nel derby di Genova. Il giovane portiere della Nazionale Under 21, di proprietà della Juventus, ha salvato il pareggio in almeno tre occasioni (due volte su Piatek e una volta su Kouamè) dimostrandosi una delle sorprese più positive di questo inizio di campionato.



Una menzione speciale in coda per due italiani che giocatori non sono, ma che meritano indubbiamente di essere ricordati tra i migliori di questa tredicesima giornata. Si tratta di Davide Nicola e Domenico Di Carlo, che all’esordio sulle panchine rispettivamente di Udinese e Chievo hanno saputo raccogliere risultati importanti. I friulani hanno sconfitto una deludente Roma per 1-0 nell’anticipo di sabato pomeriggio, mentre i veronesi hanno compiuto un’impresa ancora più grande fermando il Napoli al San Paolo sullo 0-0.













