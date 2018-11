Calcio, Europei 2020: il sorteggio dei gironi di qualificazione. Tutte le fasce, le teste di serie e le possibili avversarie dell’Italia

Il sorteggio che definirà i gironi di qualificazione agli Europei di calcio del 2020 si terrà al Convention Centre di Dublino, in Irlanda, domenica prossima, 2 dicembre 2018, alle ore 12.00 italiane. Le 55 squadre partecipanti, divise in sei fasce, andranno a formare dieci gironi, naturalmente cinque da cinque ed altrettanti da sei. Va ricordato che Svizzera, Portogallo, Olanda ed Inghilterra dovendo disputare le Finals di Nations League, saranno inserite in raggruppamenti da cinque formazioni. L’Italia è testa di serie e quindi è inserita tra le formazioni della prima fascia.

Di seguito le sei fasce in cui sono state divise le 55 Nazionali:

PRIMA FASCIA: Svizzera, Portogallo, Olanda, Inghilterra, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia.

SECONDA FASCIA: Germania, Islanda, Bosnia, Ucraina, Danimarca, Svezia, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca.

TERZA FASCIA: Slovacchia, Turchia, Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia, Bulgaria, Israele.

QUARTA FASCIA: Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia.

QUINTA FASCIA: Macedonia, Kosovo, Bielorussia, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldavia, Gibilterra, Far Oer.

SESTA FASCIA: Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

In ognuno dei dieci gironi sarà inserita una squadra per fascia: il rischio numero uno per gli azzurri è quello di ritrovarsi con la Germania, che è la prima delle selezioni inserite nella seconda urna. Anche se l’accoppiamento fosse questo non ci si dovrebbe fasciare la testa più di tanto: vanno agli Europei le prime due classificate di ogni raggruppamento.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: thelefty / Shutterstock.com