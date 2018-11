Calcio, Serie A 2018-2019: Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri, Cuadrado risolve la partita nel finale

La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la rete di Joao Pedro che ha decretato il pareggio.

Il gol della Juventus arriva dopo un nonnulla, con Dybala che scivola in area di rigore proprio nel momento in cui scarica in porta il tiro dell’1-0 (convalidato dal VAR dopo un sospetto fuorigioco). La festa, per la formazione di casa, non dura troppo, perché dopo una decina di minuti di ampio forcing è il Cagliari ad avere più campo. Al 18′ una grossa occasione capita a Pavoletti, che viene però anticipato da Szczesny sul tentativo di colpo di testa. Più si va verso la mezz’ora e meno brillante si fa il gioco delle due squadre, con i sardi che non solo resistono ai piemontesi, ma tentano anche di metterli in difficoltà. I frutti di tale lavoro vengono colti col gol di Joao Pedro al 36′: la sua è un’azione molto bella, in cui si gira e fa passare la palla sotto le gambe di Cancelo e vicino all’angolino sinistro della porta juventina. La gioia, però, dura poco: un normale cross basso di Douglas Costa si trasforma in dramma per Bradaric, che lo spedisce nella propria porta al minuto 38. L’arbitro Mariani assegna quattro minuti di recupero, e al secondo di questi Cristiano Ronaldo stampa un violentissimo pallone sul palo alla destra della porta difesa da Cragno.

Al ritorno dagli spogliatoi, la squadra bianconera si fa più aggressiva, con le occasioni che iniziano a fioccare senza sosta. Prima Cuadrado per la testa di Matuidi, poi Cristiano Ronaldo colto in fuorigioco su assist di Dybala: queste sono le occasioni più importanti dei primi dieci minuti della ripresa. A metà tempo, Srna pesca Pavoletti sulla sinistra dell’area, ma Szczesny blocca in aria il pallone. Questo, però, è soltanto il preludio a un sempre più grande pressing juventino, che negli ultimi venti minuti diventa asfissiante. Ci provano sia Cristiano Ronaldo che Betancur nel giro di pochi secondi a sette minuti dalla fine, poi arriva l’azione decisiva: il numero 7 della Juventus si trova libero di volare in contropiede, con Cuadrado che viene servito dall’altra parte, tutto solo. Il suo è un tiro secco, violento, che non lascia nessuna possibilità al pur bravo Cragno di evitare il 3-1. L’incontro, nei fatti, finisce qui, anche se per il fischio finale serve aspettare pochi ulteriori minuti.

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1 (2-1)

Gol: 1′ Dybala (J), 36′ Joao Pedro (C), 38′ aut. Bradaric (J), 86′ Cuadrado

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Matuidi (dall’82’ Barzagli), Pjanic (dal 70′ Alex Sandro), Bentancur; Douglas Costa (dal 46′ Cuadrado), Ronaldo, Dybala.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin (dal ’80 Sau); Ionita (dal 67′ Faragò), Bradaric (dal 56′ Cigarini), Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.













