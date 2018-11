Calcio, Serie A 2018-2019: Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout, ma il pareggio serve a poco

Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ad un posto in Champions League. Per la Fiorentina continua invece il momento complicato (solo tre punti nelle ultime quattro partite) e soprattutto proseguono le difficoltà in fase realizzativa, con Simeone che fatica a trovare la via del gol.

Partita bloccata in avvio con le due squadre che si studiano senza scoprirsi. La Fiorentina ci prova con un paio di conclusioni dalla lunga distanza, prima con Gerson al 2′, poi con Chiesa al 4′. La Roma replica facendo valere la propria forza sulle palle alte e prova ad impensierire Lafont con i colpi di testa di Dzeko al 9′ e di Fazio al 15′. La prima vera occasione capita sui piedi di Simeone al 17′: gran giocata di Chiesa che si libera sulla fascia e parte in velocità, poi appoggia al Cholito che dal limite dell’area conclude a lato. La risposta della Roma non si fa attendere e al 21′ Dzeko tutto solo a pochi passi dalla porta avversaria si divora il gol del vantaggio concludendo alto.

Al 30′ l’episodio che rompe l’equilibrio: errore clamoroso di Under che sbaglia il retropassaggio e libera Simeone da solo davanti a Olsen. Scontro in area tra il portiere svedese e l’attaccante viola, per Banti è calcio di rigore. Dal dischetto Veretout non sbaglia e porta in vantaggio la Fiorentina. Reazione rabbiosa dei giallorossi: al 35′ Pellegrini batte un calcio di punizione velenoso dalla fascia sinistra, Milenkovic devia il traversone ingannando il portiere viola, ma il palo salva la squadra di Pioli. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni, ma con un netto predominio territoriale della formazione di Di Francesco.

La Roma parte forte anche nel secondo tempo premendo alla ricerca del pareggio. Florenzi conclude alto da posizione laterale al 47′, mente al 50′ è una gran chiusura di Victor Hugo a fermare El Shaarawy lanciato a rete. Per i giallorossi ci prova anche Zaniolo al 53′ con un sinistro dal limite su cui Lafont si fa trovare pronto. Le opportunità migliori le ha però la Fiorentina in contropiede: al 56′ Fernandes appena entrato conclude di poco a lato da fuori area, al 58′ Simeone spreca clamorosamente il raddoppio mancando l’appuntamento col pallone su assist di Chiesa.

La Roma fatica a rendersi pericolosa. Al 68′ Kolarov trova l’esterno della rete dopo una bella azione manovrata, al 72′ Pezzella sbroglia una situazione in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di Francesco si gioca la carta Schick a venti minuti dalla fine, ma il ceco non incide. La Fiorentina sembra in controllo ma al 85′ Lafont smanaccia in malo modo un cross di Kolarov, il pallone finisce sui piedi di Florenzi che è abile nel girare a rete e trovare il gol del pareggio. La squadra di Pioli prova a reagire con Biraghi che al 91′ centra la barriera su un calcio di punizione da buona posizione. Al 92′ la squadra giallorossa sfiora anche il vantaggio con un destro di Dzeko respinto dal portiere viola. Finisce 1-1 tra Roma e Fiorentina.

FIORENTINA – ROMA 1-1 (1-0)

Marcatori: 32′ Veretout rig. (F), 85′ Florenzi (R)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Benassi (dal 72′ Dabo), Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone (dal 78′ Pjaca), Mirallas (dal 53′ Fernandes). All. Pioli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lor. Pellegrini, Nzonzi; Under (dal 73′ Schick); Zaniolo (dal 67′ Cristante), El Shaarawy (dal 55′ Kluivert); Dzeko. All. Di Francesco













Foto: bestino / Shutterstock