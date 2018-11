Fiorentina-Roma 1-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde Florenzi nel finale

Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le highlights dell’incontro.

I VIDEO E I GOL DI FIORENTINA-ROMA 1-1

الدوري الإيطالي : فيورنتينا 1 × 0 روما .. فيريتو من ضربة جزاء .. #FiorentinaRoma pic.twitter.com/BcE4OvbtYr — Elcalcio TV حساب مؤقت (@elcalciotwo) November 3, 2018

الدوري الإيطالي : فيورنتينا 1 × 1 روما .. هدف التعادل لروما .. #FiorentinaRoma pic.twitter.com/OGZfOtN9Xi — Elcalcio TV حساب مؤقت (@elcalciotwo) November 3, 2018













