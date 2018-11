Pallanuoto, A1 femminile 2018-2019: risultati e classifica della terza giornata.

Terza giornata per il campionato femminile di pallanuoto di A1: si staccano al comando le due squadre favorite per lo scudetto. Orizzonte Catania e Plebiscito Padova infatti vincono ancora, fanno tre su tre, e volano in vetta solitaria a braccetto. L’unica inseguitrice, staccata comunque di tre punti, è il CSS Verona. Gruppone a quota 4, Torre del Grifo e F&D H20 ancora ferme a quota 0. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Terza giornata

F&D H20-Css Verona 7-11

NC Kally Milano-Village Torre del Grifo 18-10

Sis Roma-Ekipe Orizzonte 6-7

Plebiscito Padova-Rapallo 12-9

Bogliasco Bene-RN Florentia 9-9

Classifica

Classifica Orizzonte 9 Plebiscito 9 Css Verona 6 Bogliasco 4 Rapallo 4 Sis Roma 4 Florentia 4 N.C. Milano 3 Torre del Grifo 0 F&D H20 0

Foto: Ettore Griffoni