Calcio, Nations League 2019: verso Italia-Portogallo. I possibili convocati di Mancini: novità in arrivo?

Il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini è già al lavoro per selezionare i possibili convocati in vista dei prossimi impegni. La sfida sarà dare continuità alla vittoria in Polonia del mese scorso nel duplice appuntamento che attende gli azzurri. Il 17 novembre l’Italia affronterà a San Siro il Portogallo nell’ultima partita del girone di Nations League 2019, mentre il 20 novembre disputerà un incontro amichevole con gli Stati Uniti. È probabile che Mancini confermi per il primo incontro l’undici visto in campo a Chorzow, che ha convinto soprattutto sotto il profilo del gioco. Più probabile vedere invece qualche novità nella partita contro gli USA, un’ottima occasione per sperimentare soluzioni alternative. Vediamo nel dettaglio i probabili convocati di Mancini concentrando l’attenzione sulle possibili sorprese.

Tra i pali sembra difficile rinunciare a Gianluigi Donnarumma (Milan). Il giovane talento rossonero non sta convincendo a pieno in campionato, ma ha sempre ben figurato in azzurro e il suo posto da titolare non pare in discussione. Le riserve dovrebbero essere Salvatore Sirigu (Torino), Mattia Perin (Juventus) e Alessio Cragno (Cagliari). Proprio quest’ultimo, in continua crescita nelle ultime giornate, potrebbe trovare spazio contro gli Stati Uniti e regalarsi l’esordio nella Nazionale maggiore.

Anche nel reparto difensivo non si attendono grandi sorprese. Al centro intoccabile la coppia della Juventus composta da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Le loro riserve dovrebbero essere Francesco Acerbi (Lazio) e Alessio Romagnoli (Milan). Sugli esterni quasi certi del posto Alessandro Florenzi (Roma) e Cristiano Biraghi (Fiorentina), l’eroe della sfida contro la Polonia con il gol all’ultimo minuto. Torneranno probabilmente in azzurro anche Domenico Criscito (Genoa) e Danilo D’Ambrosio (Inter), mentre resta da capire se il ct chiamerà ancora Cristiano Piccini (Valencia), dopo l’esordio nei minuti finali a Chorzow. Un nome inatteso potrebbe essere Gianluca Mancini, 22enne difensore centrale dell’Atalanta che in questo campionato ha già messo a segno due reti.

A centrocampo il commissario tecnico dovrà risolvere una questione spinosa. Le vicende extra-calcistiche che hanno coinvolto Marco Verratti non aiutano certo la Nazionale. Il talento del PSG, che aveva convinto nelle ultime uscite in azzurro, è stato fermato la scorsa settimana per guida in stato di ebbrezza. Mancini potrebbe escludere il centrocampista per ragioni disciplinari. Sicuri del posto dovrebbero essere invece Nicolò Barella (Cagliari), Jorginho (Chelsea) e Lorenzo Pellegrini (Roma). Giacomo Bonaventura (Milan) è alle prese con qualche problema fisico, ma salvo sorprese dovrebbe recuperare. Roberto Gagliardini (Inter) spera in una chiamata dopo il ritorno al gol contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato. Potrebbe rivedersi in Nazionale anche Marco Benassi (Fiorentina), già quattro reti in campionato quest’anno, escluso un po’ a sorpresa da Marcini nelle convocazioni di ottobre.

Il reparto più complicato per le scelte del commissario tecnico è sicuramente l’attacco. Confermato il trio offensivo visto contro la Polonia e composto da Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina) e Lorenzo Insigne (Napoli), Mancini rimane però alla ricerca di una vera prima punta per dare fisicità all’attacco azzurro. Quasi impossibile rivedere in azzurro Mario Balotelli, che sta faticando anche a Nizza e sembra essersi ormai giocato le ultime possibilità con la Nazionale. Segnali incoraggianti sono arrivati invece nell’ultima giornata da Andrea Belotti (Torino), tornato al gol con una doppietta alla Sampdoria e fiducioso in un ritorno in azzurro dopo l’ultima esclusione, e Ciro Immobile (Lazio), anche lui autore di due reti nella sfida con la Spal. Possibili alternative potrebbero essere Patrick Cutrone (Milan) e Leonardo Pavoletti (Cagliari).

Non resta che aspettare le convocazioni ufficiali per capire quale Italia ci aspetta nelle prossime partite, augurandosi che la vittoria in Polonia sia stato soltanto l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni e successi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com