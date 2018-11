Calcio femminile, Serie A 2018-2019: vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata

In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze.

La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga Davina Philtjens e di Alia Guagni. Una prestazione di grande sostanza quella delle gigliate che si portano a quota 12 punti in graduatoria a -1 dalla Juve e dalle rossonere. Mezzo passo falso invece per il Sassuolo di Gianpietro Piovani che allo stadio “Olivieri” di Verona non è andato oltre l’1-1 contro il Chievo. Neroverdi che erano passate inizialmente in vantaggio grazie al gol della rumena Adina Giurgiu a cui ha poi risposto Rossella Sardu per le padrone di casa. La formazione di Piovani è ora in quarta piazza a quota 11 punti, insidiata dalla sorpresa Florentia a una sola lunghezza.

Compagine neo promossa che, infatti, continua a stupire avendo sconfitto in trasferta l’Atalanta Mozzanica 2-1. Le segnature della tedesca Tamar Dongus e di Deborah Salvatori Rinaldi hanno reso vana la marcatura di Daniela Stracchi. Si è imposta la Roma tra le mura amiche. Primo successo interno delle giallorosse che hanno sconfitto nettamente l’Orobica 3-0: reti di Federica Di Criscio, Agnese Bonfantini e di Annamaria Serturini. Capitoline che raggiungono al sesto posto (7 punti) il Verona, ko a sorpresa a Bari contro il Pink Sport Time. Le pugliesi, infatti, hanno centrato il bersaglio grosso (2-1) per effetto delle realizzazioni di Lucia Ceci e di Chiara Pasqualini. Dessi Dupuy è andata a segno per le ospiti.

RISULTATI GIORNATA 6 – SERIE A 2018-2019 – 3-11-2018

Bari – Verona (2-1)

AtalantaMozzanica – Florentia (1-2)

Fiorentina – Tavagnacco (2-0)

Roma – Orobica (3-0)

ChievoVerona VAlpo – Sassuolo (1-1)

Milan – Juventus domani alle 12.20 su Sky Sport

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 13 5 4 1 0 19 1 +18 2. 13 5 4 1 0 13 4 +9 3. 12 5 4 0 1 17 4 +13 4. 11 6 3 2 1 12 7 +5 5. 10 6 3 1 2 9 9 0 6. 7 6 2 1 3 5 6 -1 7. 7 6 2 1 3 9 11 -2 8. 7 6 2 1 3 5 8 -3 9. 7 6 2 1 3 7 15 -8 10. 4 6 1 1 4 5 12 -7 11. 3 5 1 0 4 4 15 -11 12. 3 6 1 0 5 1 14 -13













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco/livephotosport