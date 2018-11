Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica dell’ottava giornata. Vincono Amsicora, Bra e Bonomi

Si è chiuso oggi, con l’ottava giornata, un doppio turno davvero molto duro per il campionato di A1 di hockey su prato maschile, iniziato nel giorno di Ognissanti. Rispetto a due giorni fa, non ci sono grandi sorprese tra le prime della classe: vincono infatti Amsicora e HC Bra, la coppia al comando della graduatoria con 19 punti, e non si ferma neanche la più immediata inseguitrice, il Bonomi, che dista solo una lunghezza. Sembra una corsa a tre: più lontane tutte le altre. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Ottava giornata

CUS Padova-Pol. Juvenilia: 4-2 (Ceolin, Sacco, Valentino, Capellaro – PAD; Shevchuk, Tocco Giovanni – JUV)

SG Amsicora-HT Bologna: 2-1 (Paziuk 2 – AMS; Eshan)

HC Roma-Hockey Bonomi: 0-2 (Ortega, Rubin)

Pol. Ferrini-HC Bra: 0-2 (Bhana, Perelli)

UHC Adige-HP Valchisone: 2-1 (Jaroszewski Oskar, Rodriguez – ADI; Grosso – VAL)

CUS Pisa-Tevere EUR: 5-2 (Zoppi 2, Malucchi, Biancaniello, Gallone – PIS; Corsi 2 – TEV)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 HC BRA 19 8 6 1 1 12 7 26 – 8 0.812 2 SG AMSICORA 19 8 6 1 1 12 7 30 – 17 0.812 3 SH P. BONOMI 18 8 6 0 2 9 9 26 – 13 0.750 4 HP VALCHISONE 13 8 4 1 3 10 3 24 – 20 0.562 5 H. TEAM BOLOGNA 12 8 4 0 4 9 3 18 – 26 0.500 6 HC ROMA 12 8 4 0 4 9 3 19 – 18 0.500 7 CUS PADOVA 12 8 4 0 4 12 0 19 – 21 0.500 8 UHC ADIGE 12 8 4 0 4 9 3 15 – 16 0.500 9 CUS PISA 9 8 3 0 5 9 0 18 – 21 0.375 10 POL JUVENILIA 7 8 2 1 5 7 0 14 – 24 0.312 11 ASD TEVERE EUR H. 4 8 1 1 6 1 3 14 – 25 0.188 12 POL. FERRINI 4 8 1 1 6 3 1 15 – 29 0.188

Foto: Andrea Lusso