Calcio femminile, Serie A 2018-2019: super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco

Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale.

Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel “Pallone in rosa” e gli spunti di interesse non mancano. Un incontro che godrà della vetrina televisiva di Sky domenica 4 novembre alle ore 12.30 e si terrà al “Franco Ossola” di Varese e non al “Vismara” per consentire al pubblico di godere al meglio di un confronto di alto livello. Le campionesse d’Italia, reduci dal recupero vittorioso infrasettimanale contro l’Orobica (vittoria 5-0), vogliono dare continuità, puntando a centrare un risultato positivo in trasferta. Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e l’inglese Eniola Aluko sono le armi della Vecchia Signora. La compagine, però, allenata da Carolina Morace ha nel proprio roster tante calciatrici di talento: la capocannoniere del campionato Valentina Giacinti (7 reti), la talentuosa Manuela Giugliano in mezzo al campo e l’implacabile Daniela Sabatino in area. Un match che vedrà tante protagoniste della Nazionale italiana e l’interesse sarà ulteriore pensando ai prossimi impegni della selezione del Bel Paese.

Parlando del Sassuolo (terzo in graduatoria), le neroverdi vorranno approfittare di un eventuale mezzo passo falso di entrambe le contendenti e centrare il bersaglio grosso contro il ChievoVerona Valpo. L’impegno allo stadio “Olivieri”, però, non sarà tra i più semplici essendo la formazione veronese molto ben preparata e reduce dal successo esterno contro l’Orobica. Sarà chiamata a dimenticare la brutta partita dell’Artemio Franchi in Champions League, invece, la Fiorentina (quarta in graduatoria). Le viola se la vedranno al “Bozzi” contro il Tavagnacco in una grande classica del nostro calcio. Friulane, tra l’altro, scese in campo il 31 ottobre contro la Roma, pareggiando 2-2. Le ragazze di Antonio Cincotta faranno leva sul loro tasso tecnico superiore e sulla voglia di riscattarsi dopo il pesante ko contro il Chelsea.

A caccia dei tre punti poi le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli che, dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale in trasferta contro la Florentia, vorranno concedere il bis affrontando l’Orobica penultima in classifica. Le capitoline, in crescita di partita in partita, desiderano regalarsi il primo successo davanti al proprio pubblico per dare un’ulteriore scossa a questo campionato iniziato con qualche problema di troppo. A completamento della giornata avremo Atalanta Mozzanica-Florentia, con le bergamasche che cercheranno di far valere il peso del fattore campo, mentre nel match tra Pink Sport Time e Verona le scaligere puntano ai 3 punti.

Programma e Designazioni arbitrali 6a giornata:

Sabato 3 novembre 2018 – ore 15.00

Chievo Valpo- Sassuolo

Stadio “Olivieri” – Verona

Arbitro: Sicurello (Seregno)

Asst: Capelli / Cortinovis (Bergamo)

Fiorentina Women-Tavagnacco

Stadio “Gino Bozzi” – Firenze

Arbitro: Bergamin (Castelfranco Veneto)

Asst: Collavo / Carraretto (Treviso)

Atalanta Mozzanica-CF Florentia

Centro Sportivo Comunale – Mozzanica (BG)

Arbitro: Porcheddu (Oristano)

Asst: SPINA (SEZ. PALERMO) – DANESE (SEZ. TRAPANI)

Pink Bari-Hellas Verona Women

Stadio “A. Antonucci” – Bitetto (BA)

Arbitro: Nana Tchato (Aprilia)

Asst: Croce / Orlando Ferraioli (Nocera)

AS Roma-Orobica Bergamo

Stadio Tre Fontane

Arbitro: Sanzo (Agrigento)

Asst: Lambiase / Gargano (Palermo)

Domenica 4 novembre 2018 – ore 12.30 (Gara SKY)

Milan-Juventus

Stadio “Franco Ossola” – Varese

Arbitro: Bertini (Lucca)

Asst: Giuggioli (Grosseto) / Castro (Livorno)

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 13 5 4 1 0 19 1 +18 2. 13 5 4 1 0 13 4 +9 3. 10 5 3 1 1 11 6 +5 4. 9 4 3 0 1 15 4 +11 5. 7 5 2 1 2 4 4 0 6. 7 5 2 1 2 7 8 -1 7. 7 5 2 1 2 5 6 -1 8. 6 5 2 0 3 6 14 -8 9. 4 5 1 1 3 6 11 -5 10. 4 5 1 1 3 4 10 -6 11. 3 5 1 0 4 1 11 -10 12. 0 4 0 0 4 2 14 -11













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco/livephotosport