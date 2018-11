Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Milan-Juventus 3-0, le bianconere crollano all’Ossola. Rossonere sole in vetta

Termina 3-0 in favore del Milan allenato da Carolina Morace il big match del sesto turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le rossonere si sono imposte contro le campionesse d’Italia della Juventus all’Ossola di Varese. Un risultato che proietta le milanesi in vetta alla graduatoria in solitaria a quota 16 punti.

Un match che era iniziato bene per la Vecchia Signora. La manovra delle ragazze di Rita Guarino sembrava mettere in difficoltà le padrone di casa e la traversa di Benedetta Glionna al 31′ e il palo al 47′ di Aurora Galli evidenziavano la superiorità delle ospiti. Nel miglior momento della Juve è arrivata però la marcatura del Milan grazie ad un gol d’antologia della brasiliana Thaisa: un tiro dalla distanza imprendibile per Laura Giuliani. Questa rete ha cambiato l’inerzia della partita e le rossonere hanno preso in mano il pallino del gioco, sfruttando il calo improvviso delle rivali. E così Valentina Giacinti al 59′, capocannoniere della Serie A con 8 reti, e Daniela Sabatino al 65′ hanno messo il loro sigillo.

Milan – Juventus Women 3-0

Reti: De Moraes (M) al 5′ st, Giacinti (M) al 14′ st, Sabatino (M) al 20′ st

Milan (4-4-2): Korenciova; Carissimi, Fusetti, Amaral Mendes, Tucceri (dal 34′ st Zigic).; Heroum, Giugliano, De Morales, Alborghetti (dal 43′ st Rizza); Sabatino, Giacinti (dal 40′ st Longo). A disposizione: Ceasar, Bergamaschi, Cacciamali, Coda. All.: Carolina Morace

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Ekroth (dal 9′ st Cernoia), Caruso (dal1′ st Galli), Girelli, Glionna, Aluko, Bonansea (dal 41′ st Sikora). A disposizione: Russo, Panzeri, Nick, Bacic. All.: Rita Guarino

Arbitro: Bertini di Lucca













Foto: Giancarlo Dalla Riva/livephotosport