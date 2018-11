Lazio-SPAL 4-1, Serie A: la doppietta di Immobile decide il lunch match

La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza.

A decidere la partita è stata la doppietta di Ciro Immobile: al 26′ l’attaccante si è inventato un tiro al volo radiocomandato su calcio d’angolo battuto al 26′, al 35′ è riuscito a raddoppiare con un bel destro dal limite dopo che Antenucci aveva firmato il momentaneo pareggio al 28′. Nella ripresa i ragazzi di Inzaghi continuano a spingere e chiudono i conti: al 59′ rete di Cataldi con una bella cannonata dal limite dopo che Everton Luiz aveva perso palla, poi al 70′ la magia di Parolo con un altro destro da fuori dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Everton Luiz.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock