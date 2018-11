Rugby femminile, Test Match novembre 2018: Italia-Scozia 38-0. Tre mete per Sillari

L’Italia batte la Scozia per 38-0 a Calvisano nel primo dei due Test Match autunnali di rugby femminile che attendono le ragazze di Di Giannatonio: sei le mete azzurre, tre delle quali portano la firma di Sillari, migliore in campo. Con questo largo successo le italiane guadagnano anche 36 centesimi di punto nel ranking mondiale, puntellando la settima posizione.

Nel primo tempo le azzurre partono a tutta birra ed al 5′ Sillari va in meta, ma poi da posizione defilata manca di un soffio la trasformazione. L’Italia continua a spingere ed all’8′ Duca va in meta in mezzo ai pali. Sillari questa volta non può sbagliare e le azzurre sono già sul 12-0. Il forcing italiano però non si placa e al 17′ è Ruzza ad andare in meta, Sillari converte e l’Italia vola sul 19-0. Nella seconda parte della prima frazione il ritmo cala e aumenta il numero degli errori, ma proprio quando le scozzesi provano ad affacciarsi nei nostri ventidue, un lampo di Arrighetti al 33′ consente alle ragazze di Di Giandomenico di siglare la quarta meta. La trasformazione di Sillari spedisce le formazioni al riposo sul 26-0.

Nella ripresa la Scozia spinge in avvio, ma l’Italia non concede praticamente nulla in difesa, tornando lentamente a guadagnare terreno. Gli sforzi delle azzurre sono ripagati al 54′ quando capitan Furlan innesca la rapida azione italiana, che porta in meta Sillari al 54′ al termine di una gran volata che vale il 31-0. Le azzurre continuano a crescere ed ancora Sillari riesce a schiacciare in mezzo ai pali al 72′, trovando ancora la conversione per il 38-0. Al 79′ cartellino giallo per Maxwell, la Scozia termina in 14 contro 15 e non riesce a muovere il tabellino: finisce 38-0 per l’Italia.













Foto: FIR (utilizzo editoriale)