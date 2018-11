Calcio femminile: Germania-Italia 5-2, le Azzurre fanno sognare per un tempo ma poi crollano nella ripresa

Termina 5-2 a Osnabrück l’amichevole tra Germania e Italia di calcio femminile, valida come preparazione al prossimo Mondiale 2019 in Francia. Le Azzurre hanno pagato a caro prezzo una ripresa molto negativa, con tanti errori individuali di cui le forti teutoniche hanno approfittato. Padrone di casa che sono passate in vantaggio grazie alle reti al 6′ di Lina Mingull e al 18′ di Sara Däbritz. La Nazionale nostrana ha comunque reagito alla grande con le marcature di Barbara Bonansea e di Daniela Sabatino negli ultimi minuti del primo tempo. Poi nel secondo sono arrivate le tre realizzazioni firmate da Giulia Gwinn, Lena Petermann e da Leonie Maier che di fatto hanno chiuso i giochi.

PRIMO TEMPO – Milena Bertolini schiera la formazione tipo con Bonansea, Sabatino e Girelli davanti e Giugliano in cabina di regia mentre la Germania risponde con un 4-3-3 con Popp riferimento offensivo, assistita da Huth e Gwinn. L’inizio è molto caotico e si fatica a costruire gioco per l’aggressione da parte di entrambe le squadre. Un errore però in fase di uscita delle italiane favorisce l’inserimento di Mingull che vince un rimpallo con Gama e, saltando Salvai, infila anche Giuliani in uscita. Tedesche che forzano il ritmo e sugli sviluppi di un corner vanno ancora a segno con un tiro di Dabritz che coglie di sorpresa l’estremo difensore italiano. 2-0 dopo pochi minuti e Azzurre in difficoltà. Non si danno però per vinte le nostre portacolori. Su uno splendido assist di Guagni, Bonansea sfrutta perfettamente la sua occasione realizzando alla perfezione. Un gol che dà fiducia alla squadra e ciò si ripercuote in campo con il pareggio di Sabatino sul cross di Cernoia negli ultimi scampoli della frazione.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’avvio delle tedesche è folgorante ed è Mingull a propiziare il nuovo gol del vantaggio firmato da Gwinn. Difesa azzurra in confusione con Gama che perde palla e la neo entrata Pertermann serve il poker. Prova a suonare la carica Bonansea che, nel momento di calciare,viene stesa in area ma il direttore di gara non ravvisa alcun fallo. E’ questo l’ultimo sussulto della selezione del Bel Paese che, nell’ultimo quarto di partita, accusa anche un po’ di stanchezza. Mancanza di lucidità che viene sfruttata dalle teutoniche che trovano il quinto gol con Maier anche per via di un disimpegno sbagliato di Giuliani. Finisce così e gli spunti di riflessioni per le ragazze nostrane non mancheranno.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Isabella Gandolfi