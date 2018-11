Calcio, Serie A 2018-2019: SPAL-Cagliari 2-2. Pavoletti e Ionita rispondono a Petagna e Antenucci

Foto Massimo Paolone/LaPresse 10 novembre 2018 Ferrara, Italia sport calcio Spal vs Cagliari - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio "Paolo Mazza" Nella foto: Thiago Cionek (Spal) in azione contrastato da Leonardo Pavoletti (Cagliari Calcio) Photo Massimo Paolone/LaPresse November 10, 2018 Ferrara, Italy sport soccer Spal vs Cagliari - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - "Paolo Mazza" stadium. In the pic: Thiago Cionek (Spal) competes for the ball with Leonardo Pavoletti (Cagliari Calcio)

Finisce 2-2 il terzo anticipo della 12a giornata di Serie A 2018-2019 tra Spal e Cagliari. Un punto a testa per le due formazioni che hanno dato vita ad una partita vivace e ben giocata. La squadra di casa deve rimproverarsi per non aver saputo gestire il doppio vantaggio a venti minuti dalla fine. Petagna in avvio e Antenucci in contropiede avevano infatti messo in discesa la sfida per gli uomini di Semplici, che non sono riusciti a contenere la reazione del Cagliari. Pavoletti e Ionita hanno pareggiato il risultato nel giro di tre minuti fissando il punteggio sul 2-2. Un punto che serve a poco ad entrambe le squadre, ancora invischiate nelle parti basse della classifica.

Parte fortissimo la Spal, consapevole della necessità di portare a casa il risultato dopo due sconfitte consecutive, e trova il vantaggio già al 3′ con Petagna. Sul cross di Lazzari l’attaccante biancazzurro è bravo e fortunato: il suo colpo di testa dal centro dell’area di rigore viene deviato da Srna e si insacca alle spalle del portiere rossoblu. La rete non arresta il forcing degli uomini di Semplici. Al 12′ Cragno dimostra di meritare ampiamente la convocazione in Nazionale e nega a Petagna la doppietta personale con un ottimo intervento. Il Cagliari prova a rendersi pericoloso con lanci lunghi a scavalcare la difesa avversaria, ma la retroguardia della Spal si muove molto bene mettendo sempre in fuorigioco gli attaccanti rossoblu.

La formazione di Maran trova la prima vera occasione soltanto al 36′ su calcio d’angolo: Romagna prolunga la traiettoria all’altezza del primo palo e Pavoletti manca di pochissimo l’appuntamento col pallone a pochi passi dalla linea di porta. Il Cagliari prova ad alzare il baricentro ma si espone alle ripartenze della Spal. Al 38′ Antenucci imbecca Lazzari con una splendida palla filtrante, l’esterno biancazzurro prova un tiro cross rasoterra su cui non riesce ad avventarsi il solito Petagna. Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni.



Non cambia il copione in avvio di ripresa, con il Cagliari che prova a chiudere la Spal nella propria metà campo e la squadra di casa che cerca di pungere in contropiede. Succede poco o nulla fino al 71′, quando la formazione di Semplici trova il raddoppio: Lazzari parte come una freccia sulla corsia di destra e crossa rasoterra al centro per Antenucci; il bomber biancazzurro controlla, manda a vuoto Srna con un bel movimento da prima punta e trafigge Cragno per il 2 a 0. Quando la Spal sembra ormai aver indirizzato il risultato, ecco la reazione rabbiosa del Cagliari. Al 73′ Pavoletti accorcia le distanze con un gran colpo di testa su calcio d’angolo. Tre minuti più tardi, al 76′, Ionita trova il gol del pareggio con un sinistro rasoterra dal centro dell’area di rigore.

Con il ritrovato equilibrio, la partita si accende nuovamente con entrambe le squadre alla ricerca della vittoria. Al 82′ ci prova Joao Pedro con un destro dalla distanza deviato in angolo, al 83′ Lazzari spreca una buona opportunità lanciato in uno contro uno con Padoin. Nei cinque minuti di recupero un’unica occasione per Kurtic, al rientro in campo dopo l’infortunio, che non riesce a girare verso la porta un traversone di Fares. 2-2 al fischio finale tra Spal e Cagliari.

SPAL -CAGLIARI (1-0)

Marcatori: 3′ Petagna (S), 71′ Antenucci (S), 73′ Pavoletti (C), 76′ Ionita (C)

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari (dal 68′ Bonifazi), Felipe (dal 58′ Simic); Lazzari, Schiattarella, Valdifiori (dal 54′ Kurtic), Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric (dal 66′ Sau), Barella; Castro (dal 92′ Dessena); Joao Pedro (dal 87′ Faragò), Pavoletti. All. Maran













Foto: Lapresse