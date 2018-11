Calcio, convocati del Portogallo in Nations League: Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia

Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes).

Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare dalla UEFA il premio di miglior calciatore dell’annata scorsa.

Di seguito i nomi dei convocati dal CT Fernando Santos:

PORTIERI: Beto, Claudio Ramos, Rui Patricio

DIFENSORI: Cedric, Joao Cancelo, Raphael Guerreiro, Luis Neto, Mario Rui, José Fonte, Pepe, Ruben Dias

CENTROCAMPISTI: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, André Gomes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Joao Mario (Inter), William Carvalho;

ATTACCANTI: Bernardo Silva, Bruma, Rafa Silva, Eder, Gonçalo Guedes, André Silva.













federico.rossini@oasport.it

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock