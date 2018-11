Boxe, Campionati UE 2018: Federico Serra conquista la medaglia d’oro, walkover su Alakhverdovi

Arriva il primo oro per l’Italia ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si concludono oggi a Valladolid (Spagna). Federico Serra ha infatti trionfato tra i 49 kg, imponendosi per walkover sul georgiano Sakhil Alakhverdovi che non si è presentato sul ring a causa di un infortunio. Meritatissima affermazione per il 24enne sardo che nei turni precedenti si era imposto per split decision sullo scozzese Ahmed e sullo spagnolo Molina, oggi ha conquistato uno dei trionfi più importanti della sua giovane carriera nella categoria di peso più leggera.



L’Italia ora attende le prossimi finali che si disputeranno a breve. Di Lernia se la dovrà vedere con l’ostico inglese McCormak tra i 64 kg e poi Aziz Mouhiidine incrocerà i guantoni col croato Filipi tra i 91 kg.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI