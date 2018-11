Bob: Giada Andreutti e Tania Vicenzino protagoniste nella prima gara del monobob al femminile

Anche due italiane protagoniste nella prima gara della storia del monobob al femminile. Nella due giorni norvegese, sul catino olimpico del “Lillehammer Sliding Center”, sono andate in scena le competizioni per la specialità che è stata inserita nel programma olimpico in vista dei Giochi di Pechino 2022. Al via dodici ragazze di sette nazioni diverse: in entrambe le gare il trionfo è andato all’australiana Breeena Walker, con la francese Margot Boch e l’olandese Sleper Karlien ad alternarsi sul podio.

In casa Italia però c’è da sottolineare la prestazione di Giada Andreutti e Tania Vicenzino, ex atlete all’esordio nella disciplina. La 23enne di San Daniele del Friuli ha davvero stupito tutti cogliendo una sesta ed una quinta piazza. Bene anche l’ex lunghista, decima in gara-1 e nona in gara-2.

“Il monobob femminile è una specialità entrata nel programma olimpico di Pechino 2022, per cui la Federazione ha voluto cogliere questa sfida e lanciarsi. Abbiamo due ragazze che non hanno paura di niente, nonostante abbiano pochi giri alle loro spalle si sono buttate su una pista difficile come quella di Lillehammer senza paura, contro avversarie che avevano in passato già guidato lo slittino oppure lo skeleton” le parole di Simone Bertazzo, ex bobbista azzurro ora nello staff della FISI.

Di seguito i risultati delle due gare.

Ordine d’arrivo Gara-1 monobob femminile Lillehammer (Nor):

1 AUS Walker Breeana 1:57.52

2 FRA Boch Margot 1:58.03 (+0.51)

3 NED Sleper Karlien 1:58.53 (+1.01)

4 LAT Muze Lina 2:00.04 (+2.52)

5 POL Sylwia Smolarek 2:00.24 (+2.72)

6 ITA Andreutti Giada 2:00.27 (+2.75)

7 LAT Grabuste Aiga 2:00.75 (+3.23)

8 SVK Cernanska Viktoria 2:00.78 (+3.26)

8 AUS Scroop Jamie 2:00.78 (+3.26)

10 ITA Vicenzino Tania 2:01.17 (+3.65)

11 SVK Simona Malatincova 2:01.63 (+4.11)

12 LAT Sirma Katrina 2:01.81 (+4.29)

Ordine d’arrivo gara-2 monobob femminile Lillehammer (Nor):

1 AUS Walker Breeana 1:57.95

2 NED Sleper Karlien 1:58.33 (+0.38)

3 FRA Boch Margot 1:58.55 (+0.60)

4 LAT Muze Lina 1:58.94 (+0.99)

5 ITA Andreutti Giada 1:59.03 (+1.08)

6 POL Sylwia Smolarek 2:00.03 (+2.08)

7 LAT Sirma Katrina 2:00.15 (+2.20)

8 LAT Grabuste Aiga 2:00.19 (+2.24)

9 ITA Vicenzino Tania 2:00.40 (+2.45)

10 SVK Cernanska Viktoria 2:00.44 (+2.49)

11 SVK Simona Malatincova 2:00.49 (+2.54)

12 AUS Scroop Jamie 2:01.69 (+3.74)













Foto: FISI