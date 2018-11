Betis Siviglia-Milan stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederlo gratis e in chiaro

Torna in scena l’Europa League 2018-2019 con il quarto turno della fase a gironi. Subito un confronto importante per il Milan, una delle due compagini italiane impegnate nella seconda competizione per importanza nel Vecchio Continente. I rossoneri di Rino Gattuso volano in Spagna per affrontare alle 21 il Betis Siviglia in uno scontro davvero fondamentale.

I biancoverdi sono una formazione ostica e ben messa in campo da Qique Setién che molto probabilmente sceglierà la strada della continuità, ovvero confermare la stesso undici che ha centrato il bersaglio grosso al Meazza un paio di settimane fa. Tanti problemi invece per Gattuso e i rossoneri, con la lista degli infortunati che va ad allungarsi e che comprende soprattutto la stella della squadra: Gonzalo Higuain. Spazio però agli altri titolari: attacco guidato da Patrick Cutrone. Importante far punti per non rischiare di giocarsi tutto nelle ultime due giornate.

Betis Siviglia-Milan, DIRETTA Europa League: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Betis Siviglia-Milan si giocherà giovedì 8 novembre alle ore 21.00. L’Incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. In chiaro sarà trasmessa su TV8 la Diretta Gol della serata di Europa League, dunque lì saranno comunque visibili i gol del Milan. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la partita con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport, per non perdersi davvero nulla.

Giovedì 8 novembre

ore 21.00 Betis Siviglia – Milan

Foto: Salvatore Izzo