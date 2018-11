Betis Siviglia-Milan, Europa League: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Si giocherà giovedì Betis Siviglia-Milan, quartap partita, nonché prima di ritorno, del girone F di Europa League. Le due formazioni ci arrivano da leader del raggruppamento, con gli spagnoli a quota 7 punti e i rossoneri a 6.

Rispetto alla formazione in campo contro l’Udinese, il Milan dovrebbe inserire Musacchio al posto di Zapata. C’è incertezza sulla possibilità che Bonaventura e Calhanoglu tornino disponibili all’Estadio Benito Villamarin, ma se anche fossero entrambi di ritorno, a sinistra ci sarebbe spazio soltanto per uno di loro. Per quanto riguarda il Betis, la formazione dovrebbe ricalcare quella dello scorso match in Liga, giocato in casa contro il Celta Vigo. Naturalmente, l’attenzione maggiore dovrà essere rivolta a Joaquin, che è l’elemento in più rispetto alla partita di andata, pur vinta a San Siro dalla squadra biancoverde.

Betis Siviglia-Milan si giocherà giovedì 8 novembre alle ore 21. L’Incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 ed in chiaro su TV8. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la partita con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport, per non perdersi davvero nulla.

PROBABILI FORMAZIONI

BETIS (3-4-2-1): Pau Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Lo Celso, William Carvalho, Junior Firpo; Canales, Joaquin; Loren.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.













