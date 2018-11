Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Riccardo Moraschini con l’Italia per Lituania e Polonia al posto dell’infortunato Flaccadori

Riccardo Moraschini sostituirà Diego Flaccadori nell’elenco dei convocati da Meo Sacchetti per le sfide che l’Italia sosterrà contro Lituania e Polonia nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019.

Flaccadori, durante l’ultimo incontro di campionato vinto da Trento per 71-66 contro Brescia, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra: lo staff medico, al termine della valutazione dell’entità dell’infortunio, ha determinato per il giocatore uno stop di due settimane, informando in modo tempestivo lo staff della Nazionale.

Al posto di Flaccadori, è stato chiamato Riccardo Moraschini, attualmente in forza all’Happy Casa Brindisi e autore di un bell’inizio di stagione: quest’anno sta segnando 8,8 punti in 21,8 minuti di media, con un massimo di 17 nella gara della sesta giornata contro la Fiat Torino al PalaVela. Il giocatore nato a Cento e cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna ha vestito per l’ultima volta la maglia azzurra quattro anni fa, nelle qualificazioni agli Europei 2015. E’ stato medaglia d’argento agli Europei Under 20 del 2011, in una squadra che comprendeva, tra gli altri, Nicolò Melli e Alessandro Gentile. A livello di club, ha già vestito le maglie di Virtus Bologna, Biella, Sant’Antimo (A2), Virtus Roma, Mantova (A2) e Trento.













Credit: Ciamillo