Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Polonia-Italia. Data, programma, orario e tv

Il quarto dei sei impegni dell’Italia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 si terrà domenica 2 dicembre, a Danzica, dove ad attendere gli azzurri sarà la Polonia.

La partita d’andata ha visto la Nazionale di Meo Sacchetti prevalere col punteggio di 101-82 in quel del PalaDozza di Bologna, nella notte magica di Amedeo Della Valle, uno dei grandi assenti del ritorno in quanto infortunato. I pericoli della Polonia verranno sempre dalle mani di AJ Slaughter e di Mateusz Ponitka, una coppia che quando è in serata fa soltanto una cosa nelle difese avversarie: danni. I padroni di casa, in più, avranno la fortissima necessità di fare punti, a causa di una lotta per la qualificazione che la costringe a guardarsi più alle spalle (Ungheria, Olanda e Croazia) che davanti (Italia, appunto). Sarà una notte di fuoco, e l’Italia dovrà farsi trovare pronta.

Polonia-Italia, quarta partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si giocherà domenica 2 dicembre alle ore 20:15. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e in diretta streaming da Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della sfida, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 2 DICEMBRE

20:15 Polonia-Italia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo