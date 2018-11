Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Lituania. Data, programma, orario e tv

Si giocherà il 29 novembre la sfida tra Italia e Lituania, che apre, per gli azzurri, la seconda finestra relativa alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019.

Al PalaLeonessa di Brescia arriveranno due formazioni con obiettivi di classifica ben diversi: i baltici il loro scopo l’hanno già raggiunto, perché sono già qualificati con quattro turni di anticipo. All’Italia, invece, serve almeno un’altra vittoria per non avere più nessun tipo di dubbio sulla presenza in Cina, che significherebbe il ritorno sulla scena iridata dopo 13 anni (anche se non ci si qualifica dal 1998: quella del 2006, infatti, fu una partecipazione dovuta a una wild card). Non ci saranno svariati elementi impegnati in Eurolega sia da parte italiana che da parte lituana. L’ultimo confronto tra le due nazionali risale agli Europei 2017: la vittoria è andata alla Lituania per 78-73.

Italia-Lituania, terza partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 (gruppo J) si giocherà alle ore 20:15 di giovedì 29 novembre. L’incontro si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

20:15 Italia-Lituania













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo