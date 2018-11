Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia per Lituania e Polonia. Torna Alessandro Gentile, c’è Giampaolo Ricci

Il CT della Nazionale italiana di basket, Meo Sacchetti, ha diramato i nomi dei sedici giocatori che prenderanno parte al raduno di Brescia, a partire da lunedì 26 novembre, per preparare le due partite valevoli per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania (29 novembre al PalaLeonessa) e Polonia (2 dicembre a Danzica). Di seguito i convocati, oltre ai giocatori a disposizione nel caso in cui qualcuno si facesse male:

Awudu Abass

Pietro Aradori

Paul Biligha

Christian Burns

Andrea Cinciarini

Ariel Filloy

Diego Flaccadori

Simone Fontecchio

Alessandro Gentile

Achille Polonara

Giampaolo Ricci

Brian Sacchetti

Amedeo Tessitori

Stefano Tonut

Luca Vitali

Michele Vitali

A disposizione

Leonardo Candi

Francesco Candussi

Raphael Gaspardo

Riccardo Moraschini

Davide Pascolo

Andrea Pecchia

Ci sono alcune annotazioni da fare. La prima riguarda l’assenza di Jeff Brooks e la presenza di Cinciarini, Fontecchio e Burns: questo si spiega col fatto che Milano è impegnata in Eurolega (per un tremendo scherzo, forse non troppo involontario, del destino, contro lo Zalgiris Kaunas in terra baltica, quasi alla stessa ora di Italia-Lituania), il che implica una sorta di “gentleman agreement” tra A|X Armani Exchange e Nazionale, per cui in azzurro vanno tre uomini che in genere Pianigiani impiega poco nelle rotazioni europee. Sempre causa Eurolega, Milano non fornisce alla nazionale lituana Kuzminskas e Gudaitis (e lo stesso Zalgiris deve tenere fermo il blocco lituano).

La seconda riguarda il ritorno di Alessandro Gentile, che non vestiva più l’azzurro da un anno, dalle prime due partite della prima fase di qualificazione contro Romania e Croazia. L’ex Treviso, Milano e Virtus Bologna, ora alla corte dell’Estudiantes, sta tentando un rilancio dopo aver perso l’intera estate (e le possibilità con gli Houston Rockets) per un’operazione a una mano. L’altro italiano all’estero presente è Michele Vitali, che sta giocando una buona stagione al MoraBanc Andorra.

C’è Giampaolo Ricci, che sta facendo davvero molto bene in questo inizio di stagione, che l’ha visto protagonista in svariate occasioni con la maglia di quella Cremona allenata proprio dallo stesso coach che l’ha convocato in azzurro. Ricci, inoltre, aveva fatto parte del roster della Nazionale sperimentale che aveva giocato alcune partite nella scorsa estate.

Infine, la valutazione di Sacchetti su Amedeo Tessitori è evidentemente positiva, perché il centro militante in Serie A2 a Treviso (9,7 punti a gara) è ancora nella lista dei 16. Tra i giocatori che vengono dal campionato cadetto, ce ne sono due a disposizione: si tratta di Andrea Pecchia, guardia classe ’97 che milita a Treviglio (girone Ovest) e che viaggia a 14 punti di media, fornendo alla Remer ottimi spunti in momenti decisivi (come nel derby con Bergamo), e Francesco Candussi, centro classe ’94 di Verona (girone Est), dove nelle prime otto gare ha messo a segno 16 punti, risultando il miglior marcatore stagionale della Scaligera.

Oltre al già citato Brooks, non ci sono, per evidenti ragioni legate alla NBA e all’Eurolega, Marco Belinelli, Danilo Gallinari, Gigi Datome, Nicolò Melli e Daniel Hackett.













