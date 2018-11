Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Andrea Cinciarini ci sarà per Polonia-Italia

Andrea Cinciarini si aggregherà all’Italia in vista della sfida contro la Polonia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2019. Il playmaker dell’Olimpia Milano non potrà essere presente per la partita contro la Lituania (in programma il 30 novembre a Brescia) perché si giocherà in contemporanea al match di Eurolega dell’Armani contro lo Zalgiris Kaunas, ma sarà disponibile per Polonia-Italia (2 dicembre a Danzica). Si tratta di un rinforzo importante per Meo Sacchetti che potrà contare su un giocatore di spessore in un incontro probabilmente decisivo nella corsa verso la rassegna iridata.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo